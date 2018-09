Sassata contro la Municipale: «I vigili operano nell’insicurezza»

«Denunciamo con vibrante fermezza il gesto inqualificabile posto in essere nei confronti dei colleghi della Polizia Locale Dorica, nell'esercizio delle loro funzioni, ai quali va tutta la nostra vicinanza e sostegno». Il messaggio di solidarietà ai vigili urbani di Ancona arriva dal Segretario Regionale Ugl Polizia Locale Marche, Marino Vincenzo. Il riferimento è all’atto vandalico di venerdì scorso quando qualcuno ha scagliato un masso contro il parabrezza dell’auto di servizio in sosta a Largo Marinelli.

«Purtroppo questo inaccettabile episodio mette in evidenza le criticità' e lo stato di insicurezza in cui gli operatori sono esposti, tanto da chiederci: come si puo' dare o fare sicurezza se coloro I quali la dovrebbero garantire , lavorano non in sicurezza?- prosegue la nota diffusa dal sindacato- I tempi "dell'armata branca leone" sono finiti da un pezzo, serve formazione specifica, strumenti di difesa, mezzi e soprattutto personale. Non bastano I proclami e spot pubblicitari come “pugno di ferro”, “tolleranza zero” oppure l'esperienza del vigile di vecchio stampo maturata in altri enti. Lo scenario socio economico anconetano è diverso con usi e costumi cambiati, e con esso la figura del vigile, ecco perché oggi è chiamata Polizia Locale. Le regole sono sempre esistite- prosegue il sindacato- ciò che è nuovo e trasformato è lo scenario entro cui queste vanno applicate e bisogna prenderne atto. L'invito che facciamo all'attuale comandante e all' amministrazione, è di fare un analisi profonda dell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale di Ancona e di formulare un piano strutturale e programmatico degli obiettivi da perseguire, attenzionando la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, in quest'ottica l'Ugl ricorda che la Polizia Locale e' il biglietto da visita dell'Amministrazione».