Vandali nelle scuole, prese di mira le Tombari: le lezioni non si fermano

Sconcerto ha destato, questa mattina alla scuole d'infanzia “Tombari”, la scoperta dei danni provocati da qualche vandalo che si è introdotto all'interno dell'edificio, sfasciando un muro divisorio e mettendo sottosopra le aule.

Avvisata dalla dirigente scolastica dell'accaduto, l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini, ha provveduto ad inviare un addetto per ripristinare il danno nei tempi più brevi possibili. I lavori sono in corso e le lezioni, fin da questa mattina, non hanno subito interruzioni.