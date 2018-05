Tornano i vandali, l'ultimo sfregio alla pineta con insulti alle forze dell’ordine

Sono ricomparsi nella notte tra martedì e mercoledì, stavolta hanno lasciato le loro firme a pennarello su due panchine e cinque biliardini dell’area giochi del Passetto. I vandali non hanno ancora un nome, ma una sigla si: “Guse” o qualcosa del genere. La scritta è una via di mezzo tra un simbolo e un ammasso di lettere, ma sulle panchine della pineta ci sono anche messaggi perfettamente leggibili e poco edificanti nei confronti delle forze dell’ordine. «Almeno stavolta non ci sono stati danni ai giochi- commenta Arnaldo Loreti, dipendente del parco giochi- avevano rotto un distributore di palline e le pale di una giostra a forma di elicottero. Qui bisogna installare delle telecamere di sorveglianza che funzionino».

Il raid ha colpito due panchine accanto ai biliardini: su una, oltre alla scritta “Guse” ci sono anche due inviti. Il primo è destinato a urbi et orbi: “Alt” e quello poco sotto, esplicito e volgare, è rivolto specificatamente alla “Polizia e i Caramba”. Sulla panchina accanto c’è la firma di un certo “Collettivo Michelangelo” accanto a quella di una fantomatica “Costa Adriatica”, ma la sigla che ricorre su quasi tutti i biliardini da calcio balilla è sempre “Guse”. La stessa firma compare anche su un paletto e sugli adesivi bianchi attaccati a decine sull’inferriata che separa la pineta dall’inizio di via Panoramica. Stesso inchiostro nero che lascia pensare alla stessa mano. Il raid si è verificato a poca distanza dalle panchine batezzate lo scorso novembre.