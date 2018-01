Atti vandalici al parco della Cittadella, chiusi i cancelli del Pincio e parco Lunetta

Chiusi i cancelli del Pincio e del parco Lunetta. Dopo gli atti vandalici che avevano avuto per oggetto il parco della Cittadella, con la forzatura del cancello, l'Amministrazione ha provveduto alla chiusura dei due cancelli con catena e lucchetto sia per il Pincio che per il Parco Lunetta. Inoltre si è provveduto alla chiusura con tavolato dell'ingresso lato campo calcetto al Pincio.

«Siamo subito intervenuti insieme alla polizia municipale – spiega l'assessore alla Sicurezza e Manutenzioni, Stefano Foresi – già domenica scorsa quando erano avvenuti questi fatti e di seguito abbiamo provveduto di nuovo alla chiusura dell'area. Ripeto che si tratta di insulsi gesti vandalici che deturpano beni comuni che appartengono a tutta la collettività».