Vandali a Villa Salvati, entrano nella notte e assediano le aule scolastiche

PIANELLO - Ennesimo episodio di vandalismo all'interno dell'istituto agrario Salvati di Pianello Vallesina. Nella notte tra martedì e mercoledì dei vandali sono riusciti ad entrare nel plesso scolastico ed hanno messo a ferro e fuoco le aule, danneggiando fotocopiatrici, pc e stampanti.

Per entrare hanno dovuto rompere la porta antipanico presente all'ingresso. Poi, non paghi di quanto causato, sono usciti dirigendosi verso alcuni cassonetti della spazzatura ed hanno appiccato il fuoco. Le fiamme hanno lasciato alcuni segni anche sulle pareti dell'istituto, che ricordiamo è ospitato all'interno di una villa ottocentesca. I danni sono ancora da quantificare ed ora le indagini sono in mano ai carabinieri che dovranno dare un volto ai responsabili: «La scuola è un bene di tutti - ha affermato il dirigente del Cuppari Salvati Alfio Albani - ora c'è tanta amarezza, frustrazione e sdegno per quanto accaduto».