Dopo i danni sul bus, l'incontro con gli studenti: «Sensibilizziamo i compagni al rispetto delle regole»

Il personale di Conerobus ha incontrato questa mattina oltre 300 studenti dell’istituto alberghiero Einstein Nebbia di Loreto, con l’obiettivo di farli riflettere sugli ultimi atti di vandalismo verificatisi sul bus extraurbano a bordo del quale viaggiano ogni giorno e sensibilizzarli sulle buone pratiche da tenere a bordo. Un confronto molto partecipato e produttivo, che ha coinvolto tutti i ragazzi che utilizzano quotidianamente l’autobus per il tragitto scuola – casa. A salire in cattedra per la speciale lezione Andrea Prosciutti, responsabile dei servizi Tpl di Conerobus, un conducente e un controllore dell’azienda di trasporto pubblico, affiancati dal dirigente scolastico dell’istituto, Gabriele Torquati, che ha offerto un prezioso contributo.

Dopo una breve presentazione dell’azienda, l’attenzione si è concentrata sulle regole da rispettare fuori e dentro e i bus e sui recenti episodi di vandalismo contro il mezzo impiegato per il trasporto degli studenti dell’alberghiero. Per responsabilizzare i ragazzi sull’accaduto, Conerobus ha sottoposto alla platea di studenti anche le foto dei danni arrecati. Immagini che hanno suscitato l’indignazione di molti ragazzi, dispiaciuti che il buon nome della scuola sia stato macchiato dal comportamento scorretto di un gruppo ristretto. In questo contesto alcuni studenti hanno offerto spontaneamente la propria collaborazione all’azienda, mettendosi a disposizione per segnalare eventuali nuovi atteggiamenti incivili e sensibilizzare i compagni più irrequieti al rispetto delle regole. I ragazzi hanno anche portato all’attenzione di Conerobus alcune istanze, su cui l’azienda si è impegnata ad intervenire.