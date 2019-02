Vandali alla fermata dell'autobus, riparate le panchine danneggiate

Sono state sostituite ieri, martedì 6 febbraio, le panchine della fermata dell’autobus lungo via Flaminia, in zona Disco, davanti all’incrocio con via San Martino, a servizio della corsia in direzione nord. Le sedute erano state completamente distrutte (apparentemente con più azioni vandaliche) e oggetto di segnalazioni degli utenti, anche fotografiche, inoltrate il mese scorso. Sono state inizialmente rimosse, poiché pericolose, in attesa del materiale necessario per ricostruirle. Ieri le panchine sono state reinstallate sotto le pensiline. Il Comune si appella al senso civico di tutti i cittadini affinché venga preservato l’arredo urbano, un bene collettivo di cui usufruiscono persone di tutte le età, probabilmente anche gli stessi autori dei danneggiamenti.