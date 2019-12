Raid notturni dei vandali, danneggiate le auto in sosta: tra le vittime un avvocato

Vandali in azione nel weekend. Nel mirino, alcune auto parcheggiate in strada tra via Veneto e via Rovereto a cui hanno spaccato o sradicato gli specchietti laterali. Si contano danni per migliaia di euro.

Tra le vittime c’è anche un avvocato, Alessio Stacchiotti, che ha pubblicato su Facebook le foto del raid e ora è intenzionato a sporgere denuncia contro un fenomeno allarmante. «E’ successo nella notte tra sabato e domenica, il sospetto è che si tratti di qualche ragazzino ubriaco - spiega il legale -. Non è la prima volta che in via Veneto si verificano danneggiamenti ad auto e scooter e in via Santo Stefano da qualche tempo qualcuno si diverte a bucare le gomme delle auto. A me hanno staccato lo specchietto della Bmw: sostituirlo mi costerà 600 euro. Stessa cosa è successa ai proprietari di altre 3-4 auto parcheggiate sotto casa. Presenterò una denuncia in Procura: invito chiunque abbia visto qualcosa a segnalarlo, nel frattempo speriamo che i controlli in questa zona aumentino».

In passato, sempre in via Veneto, anche un altro residente aveva sporto denuncia: un dipendente comunale stanco dei continui "dispetti" di qualche baby teppista che di notte si divertiva a scaraventare a terra scooter in sosta e a spostare cassonetti in mezzo alla strada.

