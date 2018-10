Vandali nella notte, filotto di specchietti lungo la via

Vandali in via Curtatone. Nel mirino dei danneggiamenti gli specchietti laterali delle automobili parcheggiate lungo la via. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Una brutta sorpresa per i proprietari che, al mattino, si sono ritrovati alle prese con il carrozziere da contattare.

Almeno tre le auto danneggiate, come evidenziato nelle foto che ci ha inviato un nostro lettore. Ma non è detto che la conta si fermi qui. La memoria torna allo scorso aprile quando in via xxxxxxx furono danneggiate ben 19 autovetture parcheggiate, una addirittura colpita con un tronco.