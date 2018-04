Vandali scatenati nella notte, danneggiate 19 auto in sosta: usato anche un tronco

I tergicristalli del lunotto posteriore di ben 18 auto in sosta sono stati spezzati dai vandali sabato notte. Una jeep parcheggiata lungo la Flaminia è stata danneggiata probabilmente con un tronco.

Gli episodi sono avvenuti in via Alcide de Gasperi, per la precisione tra piazzale Italia e via Fiilppo Marchetti e sono stati gli stessi proprietari ad avvisare la polizia domenica mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti e non si esclude che nelle prossime ore possa essere formalizzata una denuncia collettiva.

Non si esclude che la mano possa essere la stessa che durante la stessa notte ha spaccato parabrezza e lunotto di una Jeep parcheggiata lungo la Flaminia, all’altezza della ex fornace Verrocchio. I vandali hanno spaccato parabrezza anteriore e posteriore, oltre che il finestrino posteriore sinistro. Il tutto, probabilmente, con un tronco trovato poco distante dalla vettura.