Vandali scatenati, distrutto un muretto e gettati i mattoni: la Polizia avvia un'indagine

I vandali si accaniscono contro il muretto di cinta che delimita un percorso pedonale sopra il parcheggio Traiano. Siamo in vicolo San Marco, a due passi da via Cialdini. I residenti della zona si sono svegliati questa mattina, lunedì 30 aprile, con una brutta sorpresa. Parte del muro non c'era più. I mattoni erano tutti sopra una zona incompiuta del sottostante parcheggio Traiano. Subito l'allarme e il sopralluogo del Comune, presente l'assessore Stefano Foresi, e della polizia. Una zona che già in passato era stata oggetto di vandalismi, tant'è che l'amministrazione comunale aveva recentemente installato una nuova illuminazione e aveva programmato di ampliare il raggio visivo della videosorveglianza cittadina attraverso altre spycam.

Senza tecnologia, l'unica via da percorrere è quella delle indagini vecchio stile. Gli agenti della Squadra Mobile, agli ordini del capo Carlo Pinto, hanno già parlato con alcuni residenti a caccia di testimonianze che potrebbero dare indizi utili individuare i responsabili. Resta l'amarezza di un gesto immotivato, forse dettato dalla noia. E, purtroppo, non isolato. Nei giorni scorsi un altro atto di vandalismo è stato registrato al parco Belvedere di Posatora all'interno di un cantiere per riqualificare l'area verde, lo stesso nel mirino dei baby piromani che hanno incendiato, letteralmente, l'estate dello scorso anno.