Imbrattano con vernice e bombole spray la scalinata, nei guai due giovani

Rullo, barattoli di vernice, bombolette spray e tubetti d'inchiostro. E' questo quello che hanno trovato gli agenti della Squadra Volanti di Ancona, intervenuti ieri sera in via Curtatone. I vandali, due diciottenni, avevano infatti disegnato sulla scalinata alcuni disegni senza alcun significato.

Intorno alla mezzanotte una Volante che viaggiava nella zona li ha notati ed ha tentato di avvicinarsi per capire cosa stessero facendo. A quel punto i due ragazzi sono fuggiti prendendo direzioni opposte. Uno di loro, uno studente anconetano, è stato bloccato, identificato e portato in Questura dove è stato poi denunciato per l'imbrattamento. Tutto il materiale in loro possesso è stato sequestrato.