Valigia sospetta in piazza, scatta l'allerta alla Polizia poco prima della Notte Bianca

Una valigia lasciata incustodita vicino ai new jersey di plastica che delimitano l’area di libera circolazione da quella per gli eventi della serata. Qualcuno ha subito pensato potesse essere un ordigno, forse suggestionato anche dal fatto che, di lì a poco, sarebbe iniziato l’evento cloud per la città di Ancona: la Notte Bianca.

Il trolley, anonimo, appoggiato vicino alla zona eventi, in piazza Roma nel cuore della città, ha fatto così scattate l’allerta alle alla Squadra Volante della Polizia che è arrivata subito sul posto. Ma nel frattempo alcuni operatori della movida avevano aperto quella valigia, di proprietà di qualche operatore della Notte Bianca che, distrattamente l’aveva lasciata lì. pochi minuti di apprensione risolti in poco tempo per i poliziotti, che non hanno dovuto neppure chiamare la squadra artificieri.