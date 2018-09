Giocatore e bravo mister, l'ultimo commosso saluto a Valentino Bozzi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Valentino Bozzi, per decenni protagonista del rettangolo verde come giocatore prime e poi come allenatore. L'uomo se ne è andato all'età di 87 anni. Il funerale è stato fissato per domani alle 9 nella chiesa di San Giuseppe. Bozzi aveva giocato in diverse squadre jesine negli anni '60 alternando il gioco al lavoro in banca. Appesi gli scarpini al chiodo si era messo ad allenare formazioni minori di Jesi ma anche le giovanili della Jesina e squadre di fuori come Apiro e Maiolati.