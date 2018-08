Vacanze, senza soldi o senza ferie: un marchigiano su due resta a casa 

La vacanza un lusso? Per meno persone rispetto al passato ma comunque siamo pur sempre lontani d'oro. Un marchigiano su due resterà a casa per motivi economici o perché non ha ferie. Lo rivela un sondaggio Sigma/Trademark sulle abitudini del marchigiani per questa estate. Sono oltre 700mila i marchigiani nel periodo estivo si concederanno una vacanza o che ci stanno pensando. Il 12,5% in più rispetto all'anno scorso mentre resta un 46% che ha già deciso: niente vacanza. I motivi? Il 38% ammette chiaramente che non se la può permettere per ragioni economiche. Meno del 2016 quando questa era la risposta del 41%. La situazione economica migliora, sembra. Quella lavorativa un po' meno visto che chi rinuncia al viaggio estivo per mancanza di ferie passa dall'1% del 2016 al 5% di quest'ultima analisi.

Comunque quasi tutti gli intervistati si dicono intenzionati a fare brevi viaggi (day use) nelle zone pregiate del territorio di prossimità e approfittare della ricchezza, di opportunità e dotazioni turistiche appenniniche e balneari presenti nella regione. Per chi parte, invece, la destinazione preferita resta il mare con un budget medio pro capite di 830 euro che mediamente significa tra 1.700 e 2.000 euro di costi complessivi “fuori casa” per famiglia. Il 74% ha scelto destinazione italiane ma cresce la domanda per le destinazioni estere (+3%).