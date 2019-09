Era scomparso dal suo paese in Romania, trovato mentre passeggia in città

ANCONA - Passeggiava a piedi in via Musone con l'atteggiamento tipico di chi non conosce il territorio e vaga senza metà. Ad intervenire sono stati i carabinieri di Collemarino che lo hanno fermato ed identificato. Si tratta di un romeno di 50 anni, scomparso dal proprio paese d'origine lo scorso 5 settembre, quando aveva fatto perdere le proprie tracce.

I militari hanno quindi provveduto ad avvertire i familiari ed hanno portato l'uomo in una struttura ricettiva anconetana. Oggi il 50enne prenderà un bus diretto in Romania dove potrà ricongiungersi con i suoi cari.