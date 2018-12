Esce da casa e non fa più rientro, in corso le ricerche di un pensionato

I vigili del fuoco stanno intervenendo in queste ore a Jesi in zona campo Boario per la ricerca di una persona anziana scomparsa da ieri sera. L'uomo, di circa 80 anni, era uscito da casa sembrerebbe per andare a giocare a bocce e non ha fatto più rientro. Sul posto sono presenti, oltre alle squadre ordinarie, il nucleo elicotteri di Pescara, 2 unità cinofile e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per mappare la zona di ricerca. Presenti anche i volontari della Protezione Civile.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO