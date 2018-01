Arriva davanti alla pista di pattinaggio e si cala i pantaloni, denunciato

Nel pomeriggio di domenica, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, a seguito di richiesta telefonica al “112”, è intervenuta in piazza del Duca a Senigallia dove ha bloccato un senigalliese di 30 anni in evidente stato di abuso etilico che poco prima si era calato i pantaloni all’altezza delle ginocchia mostrando le parti intime.

Il fatto è avvenuto nelle vicinanze della pista di pattinaggio sul ghiaccio, installata all’interno dei giardini della “Rocca Roveresca” dove, a quell’ora, erano presenti anche minorenni. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico, è stato anche multato per ubriachezza in luogo pubblico.