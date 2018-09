Gira completamente nudo per le vie della città

Fermato un uomo che girava completamente nudo per la città. Il fatto è avvenuto questa mattina al Piano, da dove è arrivata la segnalazione di un uomo che girava per le vie del quartiere senza alcun indumento addosso. Alcuni passanti lo avevano già notato mentre percorreva il ponte di via della Ricostruzione a passo spedito diretto verso piazza Ugo Bassi. L’uomo poi è stato fermato da 2 pattuglie dei vigili urbani, che lo hanno aiutato ad infilarsi un giubbotto catarifrangente per coprire le parti intime.

Sul posto anche l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, i cui volontari hanno preso in carico il nudista urbano, visibilmente in stato confusionale, per poi accompagnarlo al Pronto Soccorso.