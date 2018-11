Viene falciato dall'auto mentre attraversa, sfonda il parabrezza e muore

SERRA DE' CONTI - Stava attraversando la strada, probabilmente sulle strisce pedonali, quando è stato falciato da un'auto e sbalzato per alcuni metri. A perdere la vita un uomo di 64 anni, residente a Serra dè Conti, morto sul colpo dopo aver sfondato il parabrezza del veicolo.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, in via Madonna del Piano. Inutili i soccorsi arrivati da Senigallia, con gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma non hanno potuto fare niente. Sul posto anche i Carabinieri di Jesi. Proprio a loro l'automobilista ha detto di non aver visto il pedone e di essersi accorto della sua presenza solamente dopo il violento impatto. A causare l'incidente mortale potrebbe essere stata la scarsa visibilità, visto che in quel momento era già buio. Come da prassi in questi casi l'auto è stata sequestrata ed il magistrato di turno è stato informato dell'accaduto.