Tragedia al parco, giovane trovato senza vita appoggiato ad un albero

ANCONA - Trovato senza vita in un'area verde tra il Parco della Cittadella e via Raffaello Sanzio, a pochi metri di distanza da Piazza San Gallo. E' questo quanto successo intorno le 13 di oggi pomeriggio (giovedì). Il cadavere del giovane, un russo classe 1989, si trovava appoggiato ad un albero. Non si conoscono ancora le cause della morte. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e due pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO