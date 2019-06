Uomo trovato morto vicino alla sua bicicletta

Trovato morto, a terra, nei pressi di una rotatoria. E' il fatto avvenuto oggi a Sengallai, dove un anziano è stato trovato senza vita per terra, nella rotatoria di via Pizzetti. Vicino a lui c'era la sua bicicletta. Le ipotesi sono 2: o qualcuno l’ha investito e lasciato sul posto oppure l'uomo è caduto da solo, forse a seguito di un malore. I vigili stanno lavorando per accertare la verità.