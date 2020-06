Ragazze avvicinate da un uomo ubriaco nel cuore della notte: «Ci ha molestato»

Erano le 2 della notte appena trascorsa quando è arrivata al 112 la chiamata di 2 ragazze che hanno riferito di essere state molestate da un uomo. E’ quanto accaduto in piazza Cavour ad Ancona, dove è subito arrivato sul posto un equipaggio dei carabinieri di Norm.

La giovane, una 20enne anconetana ha raccontato ai militari che stava camminando insieme ad un’amica di 28 anni. Ad un tratto, si è avvicinato loro un uomo, poi identificato come un 21enne somalo, che ha detto loro qualcosa e, con atteggiamento provocatorio, avrebbe agitato verso di loro il telefonino, come per riprenderle in video. I carabinieri stanno ora valutando ulteriori provvedimenti ma, al momento, il 21enne è stato denunciato per ubriachezza molesta.