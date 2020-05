Fermato vicino alla pompa di benzina: con sé un cannello del gas, un coltello e dei fiammiferi

Ieri notte, alle 2,30 circa, in via Strada Vecchia del Pinocchio, i carabinieri del Norm hanno notato un'auto sospetta con un uomo al suo interno nei pressi di un distributore di benzina e così i militari sono scesi per controllare. Dentro il mezzo c'era un 58enne, residente nella provincia di Salerno. Era lì seduto nella sua auto sprovvista di assicurazione. I militari hanno così deciso di perquisire il veicolo, dove hanno trovato: un coltello di 15 centimetri e, nel bagagliaio, un cannello del gas con vicino una scatola di fiammiferi.

Non è chiaro che cosa ci facesse il sospetto proprio lì e con quali intenzioni. Ma lui si è dimostrato particolarmente agitato, al punto da rendersi necessario l’intervento del 118. Così i carabinieri forse sono riusciti ad intervenire su una situazione che sarebbe potuta anche diventare di pericolo, per l'uomo e per l'area di servizio nella quale si trovava. Alla fine per lui è scattata la denuncia per porto di armi atti ad offendere e il sequestro del veicolo.