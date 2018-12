«È stato investito un uomo», si teme anche il pirata ma era un falso allarme

A terra, dolorante e sanguinante, nei pressi di un attraversamento pedonale. Chi ha visto la scena ha pensato subito a un investimento con tanto di potenziale auto pirata visto che in giro non c'era nessuno. E invece si trattava di una caduta come ha spiegato lo stesso 66enne falconarese ferito, soccorso delle squadre di 118 e Croce Gialla di Falconara arrivate sul posto. È successo questa mattina attorno alle 9 nell'incrocio tra via Fratelli Rosselli e via Corridoni.

Alla vista della scena i passanti hanno allertato il 118 parlando di "investimento". Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato il 66enne cosciente. È stato lui stesso a spiegare che era caduto da solo. Il medico del 118 gli ha riscontrato una ferita al mento e una frattura al braccio. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Falconara.