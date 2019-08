Aspetta lungo i binari, i passanti temono il gesto estremo: scatta l’allarme

C’era una persona ieri mattina nei pressi dei binari che costeggiano la Flaminia e i sospetti che potesse compiere un gesto estremo hanno spinto alcuni passanti a chiamare il 112. La paura però era immotivata: ai carabinieri arrivati sul posto l’uomo ha spiegato di essere un “trainspotter”, ovvero un appassionato di treni che stava semplicemente aspettando il transito di un pezzo di storia, una locomotiva del 1970. Non è scattata nessuna sanzione, semplicemente perché non c’è stato nessun divieto infranto. Solo la paura di un epilogo triste che fortunatamente è svanita nell’arco di pochi minuti.

I carabinieri si trovavano già in zona perché impegnati nei controlli del territorio nell’ambito del piano “Estate Sicura”. I militari della Compagnia di Ancona hanno complessivamente impegnato ieri 14 pattuglie. Sono state più di 200 le persone controllate oltre a 40 veicoli. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire la sicurezza specialmente dai furti in appartamento o dalle guide in stato di ebbrezza.