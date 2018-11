Stramazza a terra e perde i sensi, i soccorritori lo rianimano ma è grave

Cade a terra e perde i sensi all'altezza del lavaggio di via Valle Miano ad Ancona. Sfortunato protagonista un uomo di 68 anni, trovato riverso a terra dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. erano stati infatti alcuni passanti a dare l'allarme, con i soccorritori che sono intervenuti per aiutare l'uomo in difficoltà. Al loro arrivo le sue condizioni sono subito parse molto serie ed è stato necessario l'utilizzo del defibrillatore per rianimare l'attività cardiaca. Sul posto anche l'automedica del 118. Il 68enne è stato poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.