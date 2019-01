Hiv, la Procura: «Condannate l'untore a 18 anni di reclusione»

Dieci anni di seriepositività senza averlo rivelato alle sue partner, provocando la morte dell'ex convivente e lesioni gravissime all'ultima fidanzata. Per Claudio Pinti, il 36enne, accusato di essere l'untore di centinaia di donne, questa è la richiesta di condanna della Procura formulata davanti al gup Paola Moscaroli nel processo con rito abbreviato che si è aperto questa mattina.

Pinti, difeso dagli avvocati Alessandra Tatò e Andrea Tassi, era assente. Da dicembre, per l'aggravarsi della sua malattia, l'uomo è in un ospedale specializzato. La sentenza è prevista per il 7 febbraio. La vicenda era venuta alla luce dalle indagini dopo la denuncia di una delle ex fidanzate.