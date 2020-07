Università, riapre l'orto botanico dell'ateneo di Urbino

ANCONA - Riapre da oggi l'Orto Botanico dell'Universita' di Urbino, e lo fa -in questo particolare periodo e fino a data da stabilire- in forma gratuita nell'orario mattutino dalle 8.30 alle 13 dal lunedi' al venerdi'. Lo comunica l'Ateneo in una nota. Fondato nel 1809 con la confisca di uno degli orti del convento di San Francesco, l'Orto Botanico di Urbino e' uno dei piu' importanti d'Italia. Diviso in tre terrazzamenti che si aprono dalla splendida vetrata liberty dell'ingresso in Via Bramante, 28, nel centro di Urbino, che ne delimitano le diverse tipologie botaniche, svolge attivita' scientifiche e divulgative non solo all'interno dell'Universita' Carlo Bo, ma anche rivolgendosi a scuole, cittadini e turisti.

