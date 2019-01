Con la Spagna nuove opportunità formative per gli studenti Univpm

L'Università Politenica delle Marche investe molto sulla internazionalizzazione della sua offerta formativa per dare agli studenti una carta in più per accedere al mondo del lavoro.



Questa mattina in Rettorato si è tenuto un incontro che va in questa direzione con i colleghi dell'Università di Castellò De La Plana (Spagna) con i quali è già attivo un accordo con la Facoltà di Economia "G. Fuà" per corsi di la laurea con doppio titolo (double degree). Il programma di studio prevede un curriculum progettato in comune tra le due università.



Il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi ha incontrato il vice rettore Joan Antoni Martìn Montaner accompagnato da Eva Camacho Cuena (vedi foto). Una visita proficua perchè sono in programma ulteriori accordi per corsi a doppio titolo per Ingegneria Meccanica e Industriale.