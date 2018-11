Università, il Rettore Sauro Longhi in visita alla Lega del Filo d'Oro

Il Professor Sauro Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, è stato ieri mattina in visita al Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro in via Linguetta. Ad accoglierlo il Presidente Rossano Bartoli, la Consigliera Raffaella Pagni e il Direttore Generale Daniele Bonifazi. Durante la visita il Rettore ha incontrato il personale e gli ospiti, bambini, giovani e adulti, nello svolgimento delle varie attività di riabilitazione nei nuovi ambienti concepiti per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie.

Il prof. Longhi ha rinnovato il suo apprezzamento per il complesso lavoro che l’Associazione svolge ogni giorno ed è rimasto particolarmente colpito dalla nuova struttura di cui sono in corso i lavori di realizzazione del secondo lotto. La collaborazione tra la Lega del Filo d’Oro e l’Università Politecnica delle Marche è iniziata nel 1978 nell’ambito della consulenza clinica e dell’attività tecnico scientifica nel campo della pluriminorazione psicosensoriale, per proseguire ad oggi anche nella gestione amministrativa con riferimento particolare al controllo di gestione e nell’ambito della raccolta fondi relativamente al piano strategico e al sistema di controllo. Rossano Bartoli si è detto onorato per la gradita visita e per la vicinanza dimostrata dal Rettore auspicando il rinnovo della convenzione in atto in continuità con i quarant’anni trascorsi e con un’apertura per il futuro a nuovi progetti di interesse comune.