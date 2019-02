Docenti e ricercatori a scuola con "Aula Emprende”

Il progetto europeo Aula Emprende è arrivato nelle Marche. Dal4 al 6 febbraio 2019, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, si sono confrontati, in diverse attività di formazione, 20 docenti e ricercatori dei 4 atenei marchigiani, autocandidatisi per apprendere modalità innovative ed efficaci per promuovere l'attitudine imprenditiva degli studenti.



Si tratta di un progetto europeo nato nell’Università di Valencia nel 2009 che fino ad oggi ha formato 322 docenti e ricercatori. La Regione Marche ha deciso di proporlo ai 4 atenei marchigiani. Il programma di formazione è stato curato dall’Università Politecnica delle Marche ed è rivolto a professori e ricercatori universitari di qualsiasi settore scientifico disciplinare. L’obiettivo non si limita ad aumentare lo spirito imprenditivo tra gli studenti coinvolgendo docenti e ricercatori ma vorrebbe anche facilitare la connessione del sistema di formazione e di ricerca con l'ecosistema imprenditoriale, promuovendo la cultura imprenditoriale a tutti i livelli.



Il programma è diviso in due fasi. La prima fase si basa sulla formazione dei docenti e ricercatori universitari focalizzata su temi quali: motivazione, creatività, ideazione, organizzazione e finanziamento di un progetto. L'obiettivo è quello di introdurre a livello di insegnamento universitario diverse tecniche utili per individuare e promuovere i valori e la cultura imprenditoriale tra gli studenti. La seconda fase è la messa in pratica della prima: i docenti, utilizzando le conoscenze acquisite nella fase 1, creano e coordinano gruppi di studenti per lo sviluppo di nuove idee di business. Gli studenti che faranno parte dei team parteciperanno anche ad un breve percorso di formazione. La fase 2 si concluderà a giugno con una competizione tra le migliori idee d’impresa sviluppate dai team dei vari Atenei del territorio regionale.



Aula Emprende è una delle azioni previste nell’ambito di iEER (di cui la Regione Marche è partner), il progetto finanziato da Interreg Europe che raccoglie 10 Regioni d’Europa per definire percorsi e soluzioni smart al fine di rafforzare gli ambienti imprenditoriali innovativi a favore di giovani imprenditori per rendere più efficaci gli interventi FSE e FESR.