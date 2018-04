Università, premiati i piccoli e grandi campioni della matematica

Cerimonia di premiazione per i piccoli e grandi campioni della matematica, lunedì 23 aprile alla Facoltà di Economia G. Fuà. Erano presenti all’Università Politecnica delle Marche i 39 vincitori della semifinale di zona dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici che si sono svolti il 17 marzo scorso. La Facoltà di Economia dell’Univpm è sede della semifinale dei giochi dal 2000. L'elenco dei vincitori è disponibile al sito www.econ.univpm.it/ giochimatematici/



I Campionati internazionali di giochi matematici sono delle gare di logica e matematicaricreativa rivolte principalmente agli studenti, organizzate annualmente dalla Fédération Française des Jeux Mathématiques, e per la fase italiana, dal centro PRISTEM, che fa parte dell'Università Bocconi di Milano. Essi differiscono dalle Olimpiadi della matematica per l'approccio molto più logico che matematico dei quesiti. I Campionati di Giochi Matematici sono giunti alla trentaduesima edizione nel mondo e per la venticinquesima volta organizzati in Italia. La semifinale dei Giochi si è svolta il 17 marzo 2018 alla Facoltà di Economia G. Fuà dell’Univpm, la finale nazionale si svolgerà il 12 maggio a Milano e la finale internazionale avrà luogo a Parigi nel mese di Agosto. Quest’anno la Politecnica ha ospitato 485 partecipanti di cui 273 C1 (1^ e 2^ media) e 145 C2 (3^ media primo superiore) e 60 ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori (L1 e L2).



Ai Campionati possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire dalla prima media e indipendentemente dal titolo di studio. Le categorie previste sono: C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e primo superiore); L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore e biennio universitario); GP (“grande pubblico”: ultimi anni dell’Università e concorrenti “adulti”). Il secondo classificato della categoria L2, Gabriele Pierini, ha vinto nel 2014 la finale nazionale nella categoria C2 ed ha partecipato alla competizione di Parigi.