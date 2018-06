Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti incontra i rettori delle Marche

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha incontrato presso il rettorato dell’Università di Macerata i quattro rettori delle Marche: Francesco Adornato dell’Università di Macerata, Sauro Longhi dell’Università Politecnica delle Marche, Claudio Pettinari dell’ Università di Camerino e Vilberto Stocchi dell’Università di Urbino Carlo Bo. Adornato, in qualità di coordinatore dei rettori delle Università delle Marche, ha porto il benvenuto al ministro esprimendo il ringraziamento per questa significativa scelta di essere venuto nelle Marche come primo impegno istituzionale.



L’incontro è stato positivo, perché sono state poste all’attenzione le problematiche delle Università marchigiane. Dal canto suo, il Ministro ha tracciato una linea di indirizzi che connoteranno il suo mandato di governo. L’impegno reciproco è di tenersi in contatto e di costruire profili di connessione tra le università, il territorio e l’amministrazione centrale sui temi dell’istruzione e dell’università.



Il Rettore Sauro Longhi: "abbiamo chiesto un progetto strategico per il Paese che veda la valorizzazione dell'università e in generale dell'istruzione con una maggiore sinergia tra le scuole e le università, partendo da un progetto da sviluppare nelle Marche per il rilancio delle aree interne colpite dal terremoto".