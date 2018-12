Univpm e Comando Scuole Marina Militare insieme per la sicurezza

Il Comando Scuole della Marina Militare e l’Università Politecnica delle Marche continuano a collaborare sul fronte della formazione. Oggi si è tenuto, presso l'Aula Azzurra dell'Univpm, il seminario sulla tutela della salute e sicurezza del lavoratore ed è il primo evento realizzato dopo il protocollo firmato tra i due enti lo scorso maggio. Al taglio del nastro il Rettore UnivPM, Prof. Sauro Longhi e il Comandante Scuole della Marina Militare Amm. Alberto Bianchi. La novità, annunciata durante la presentazione del seminario, riguarda il corso di perfezionamento che sarà pronto all’inizio del prossimo anno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito portuale.



Nell’Aula Azzurra, di fronte a studenti e operatori della sicurezza di enti diversi, il Capitano di Fregata Corrado de Robertis ha tenuto due percorsi sull’Approccio metodologico Top-down e Bottom-up al D.Lgs.81/2008 e sull’Evoluzione del concetto Safety First nel più moderno Safety In. “Trasferire le conoscenze sulla salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro è fondamentale - ha sottolineato il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi - e gli eventi formativi come questi sono un'occasione utile per condividere le buone pratiche dei due enti”.