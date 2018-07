Università, 17 nuovi laureati e open day in arrivo

Giornata dedicata alle lauree oggi, mercoledì 11 luglio, all’Università di Jesi, sede distaccata dell’ateneo di Macerata, dove è stato celebrato il traguardo finale di ben 17 candidati.

Particolare soddisfazione per Angela Carbonari (di Filottrano, iscritta all’indirizzo in Operatore giudiziario e criminologico), Maria Giulia Antognozzi Caraffa (di Servignano, iscritta all’indirizzo in Consulente per il lavoro) e Tiziana Tognacci (di Rimini, iscritta all’indirizzo Consulente per il lavoro) che si sono laureate con 110 e lode. “È sempre emozionante vedere i nostri ragazzi che si laureano – commenta il segretario generale della Fondazione Colocci Paolo Borioni –. In una giornata come questa, oltre a raccogliere il frutto del nostro impegno, condividiamo con gli studenti la gioia per il risultato raggiunto. L’obiettivo che guida il nostro lavoro è da sempre quello di garantire servizi di qualità, un ambiente accogliente e sereno per lo studio ma soprattutto offrire tangibili opportunità lavorative agli iscritti. Continueremo su questa linea anche per il futuro”.

Già perché dal prossimo 1° agosto si riapriranno ufficialmente le iscrizioni al nuovo anno accademico e in moltissimi hanno già manifestato la loro volontà di immatricolarsi presso l’ateneo jesino. In vista di ciò, nella struttura di via Angeloni il prossimo giovedì 19 luglio alle ore 10 si terrà l’Open Day, ovvero una mattina interamente dedicata alle informazioni, per offrire ad interessati e future matricole una presentazione ufficiale dei corsi di laurea presenti in sede. Oltre al personale tecnico e di segreteria, sarà presente il Prof. Carlo Sabbatini, tutor per l’Orientamento per la Classe delle lauree in Scienze dei Servizi Giuridici, che affronterà gli aspetti utili relativi alle attività didattiche, ai piani di studio, alla gestione dei servizi, con particolare attenzione alle prospettive professionali legate ai differenti percorsi universitari.

La sede di Jesi, unica sede distaccata regionale ad offrire la possibilità di iscriversi ad un quinquennio, ospita il corso triennale in Scienze Giuridiche Applicate (indirizzi in Scienze dell’amministrazione, Consulente per il lavoro, Consulente per i trasporti e Operatore giudiziario e criminologico); ad essi è abbinato il corso di laurea specialistica in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata (indirizzi in Public Law e Business Law).