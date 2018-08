Info Road: settimana di presentazione itinerante dell'offerta formativa

Dal 3 al 7 settembre 2018 si terrà la settimana di presentazione itinerante dell’offerta formativa dell’Università Politecnica delle Marche. Quattro giornate di orientamento a San Benedetto del Tronto, Pesaro, Fermo e Ancona, aperte a tutti, futuri studenti e famiglie. Agli info point ci saranno docenti e personale Univpm per la presentazione dei corsi di laurea delle cinque aree Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze e dei servizi offerti, in particolare le borse di studio, gli alloggi, le novità sulle tasse e le opportunità internazionali.



Si parte per questo tour informativo da San Benedetto del Tronto il 3 settembre, si arriva a Pesaro il 4 per poi andare a Fermo il 5 e concludere il viaggio ad Ancona venerdì 7 settembre. L'info point sarà aperto dalle 9:00 alle 12:00 per rispondere alle domande dei ragazzi e presentare la Politecnica e le sue opportunità: occupazionali con un tasso di occupazione pari al 91,9%, di ricerca scientifica con i 5 dipartimenti eccellenti premiati dall’Anvur e i suoi corsi certificati dal Censis grazie ai quali la Politecnica è al 5° posto in Italia tra i medi atenei.



Per partecipare ci si può iscrivere entro il 3 Settembre 2018 all’indirizzo: http://webform.univpm.it/ inforoad



TAPPE INFO ROAD:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Lunedì 3 Settembre 2018

Via del Mare, 220

PESARO - Martedì 4 Settembre 2018

Viale Trieste 391

FERMO - Mercoledì 5 Settembre 2018

Via Brunforte 47

ANCONA - Venerdì 7 Settembre 2018

Polo Monte Dago - Via Brecce Bianche



PROGRAMMA

dalle ore 9:00 – 12:00

Saluti del Rettore. Presentazione generale dei corsi e dei servizi offerti agli studenti