Il Rettore incontra il nuovo Comandante della Guardia di Finanza

Il Rettore Prof Sauro Longhi ha ricevuto, presso il Rettorato, il nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza Marche Generale Fabrizio Toscano. L’incontro cordiale e costruttivo oltre che per uno scambio di saluti è servito anche per rinforzare le collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Guardia di Finanza nella tutela dell’economia e della finanza, temi trattati anche nelle aule della Politecnica e di grande interesse per gli studenti come l'economia digitale, la protezione dei dati personali ed le frodi tecnologiche.