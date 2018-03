UniStem Day 2018 all’Università, l’Europa unita dalla scienza

Dal 2009, l’UNISTEM DAY ha collezionato successi uno dopo l’altro ed è ormai diventato uno dei più grandi eventi di divulgazione scientifica a livello europeo. Quest’anno ben 74 tra Atenei e Centri di Ricerca prenderanno parte agli eventi sparsi in tutta Europa: a Italia, Spagna, Regno Unito e Svezia, si sono uniti anche Serbia, Polonia, Danimarca e Germania, Francia, Serbia e Ungheria per un totale di oltre 400 relatori e organizzatoricoinvolti e una platea che quest’anno raggiungerà il numero record di 28.000 studenti delle scuole superiori in più di 60 città europee. Sarà una grande occasione per diffondere e valorizzare la conoscenza scientifica e la ricerca, facendo chiarezza sul tema delle cellule staminali. Non ci saranno solo seminari e lezioni, ma anche filmati, visite ai laboratori ed eventi a metà strada tra arte e scienza: un intreccio perfetto per trasmettere passione per la scienza e le sue scoperte.



L'Università Politecnica delle Marche è presente all'evento da 7 anni con entusiasmo e grande partecipazione. La giornata si terrà presso l'Aula Magna di Ateneo (Facoltà di Ingegneria) dalle ore 9.00 alle 13.00 del giorno 16 Marzo con proiezioni di video, interventi di ricercatori circa le cellule staminali e dintorni e la partecipazione di circa 700 studenti provenienti dalle scuole del territorio limitrofo. Siamo lieti di invitare quanti di voi fossero interessati a prendere parte all'evento per essere testimoni e fruitori delle nozioni ed esperienze che verranno condivise nella giornata circa le cellule staminali e, più in generale, la ricerca scientifica.