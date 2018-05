Università, studenti di ritorno dalla Cina con il premio Huawei

Tornano dalla Cina con un premio per l’eccezionale lavoro svolto durante la competizione globale targata Huawei. Oggi (mercoledì 23 maggio) i tre studenti che hanno ricevuto il riconoscimento a Shenzen “Outstanding Performance” sono stati ricevuti dal Rettore Sauro Longhi. Sono Matteo Silvestrini, Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, Lorenzo Incipini, Scuola di Dottorato in Ingegneria dell’Informazione e Danny Pigini, Assegnista di Ricerca in Telecomunicazioni dell’Univpm. Sono stati acompagnati dal prof. Ennio Gambi e dall’Ing. Adelmo De Santis il 15 e 16 maggio scorsi, a Shenzhen in Cina, nella sede centrale di HUAWEI, all’ICT Competition Global Final 2018 vinta da un team di studenti cinesi.



Alla competizione hanno partecipato più di 40.000 studenti in rappresentanza di oltre 800 istituzioni accademiche. Alla finale hanno partecipato 23 team vincitori delle selezioni regionali. La prova consisteva in un esame pratico di 8 ore sul networking,le tecnologie cloud e storage. Durante l’appuntamento il Prof. Ennio Gambi ha tenuto una relazione sulla collaborazione tra mondo accademico ed industriale. Da ricordare anche l’ottimo risultato alla competizione europea di aprile, la "Huawei ICT Skills competition 2017/2018 Western Europe”. I ragazzi avevano occupato tutto il podio, classificandosi al Primo, Secondo e Terzo posto della competizione tra i Paesi dell’Europa dell’Ovest. All’Ing. Adelmo De Santis, istruttore certificato HCNA, è stato consegnato il premio "Outstanding Lecturer" per l’eccellente lavoro svolto e per la preparazione fornita ai 3 vincitori.



Questa competizione ha rappresentato una possibilità di incontro con gruppi di studenti da ogni parte del mondo e un’opportunità per i ragazzi della Politecnica di conoscere da vicino la cultura cinese.