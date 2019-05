“Il futuro da immaginare”, al via la 6a edizione di Your Future Festival

ANCONA - “Il futuro da immaginare” è il tema di Your Future Festival 2019, giunto alla 6^ edizione, in programma dal 13 al 18 maggio. Your Future Festival è il tradizionale appuntamento di maggio dell'Università Politecnica delle Marche nato con l’obiettivo di creare momenti per favorire le connessioni tra Università e città, studenti e comunità, ricerca e territorio. Una settimana di workshop, discussioni, spettacoli e contaminazioni fra tutti i soggetti con cui la Politecnica interagisce.



Alla conferenza stampa hanno preso parte il Rettore Sauro Longhi, l’assessore alla cultura, alle politiche giovanili Paolo Marasca, il Direttore Generale Rosalba Valenti e i Delegati del Rettore incaricati. A svelare il programma che ha come sempre importanti collaborazioni il Direttore di Marche Teatro Velia Papa, il Presidente della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana Carlo Maria Pesaresi, Musicultura, il Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Marche Diego Mingarelli e il Presidente di Conerobus Muzio Papaveri.



Il Rettore Sauro Longhi: “Gli studenti sono il motore primario della nostra società e per loro l’Università Politecnica delle Marche vuole con forza costruire opportunità serie per il loro futuro attraverso una concreta valorizzazione della conoscenza. L'università ha il compito di anticipare il futuro, non può dare ai propri studenti solo la visione del presente ma deve dar loro strumenti e conoscenze per affrontare il futuro in cui vivranno per contribuire alla crescita economica, sociale e culturale, per cancellare ogni diseguaglianza sociale. Tante sono le sfide che ci attendono e l’Università deve immaginare e anticipare le soluzioni con il rigore scientifico che la contraddistingue, cercando il più possibile il confronto”.