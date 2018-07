Summer school: studiare e applicare la finanza a Economia

Una settimana operativa dove studenti da tutta Italia potranno approfondire le competenze finanziarie acquisite in aula, agire su piattaforme di trading agganciate a conti con denaro reale, confrontarsi su finanza comportamentale, conoscere metodi su gestire il lato emotivo della negoziazione e parlare di blockchain e criptovalute. Si tratta del primo progetto avviato nelle Marche, una Summer School of Finance & Trading (SSF&T) che si terrà alla Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Univpm dal 16 al 20 luglio 2018. I partecipanti all’edizione 2018 sono 50 studenti dei quali 30 provenienti dal nostro Ateneo (risultanti dall’esito della graduatoria per l’attribuzione delle borse di studio) e 20 da altri Atenei Italiani (tra cui Trento, Bologna, Urbino, Macerata, Milano, etc.).

NEGOZIAZIONI DI BORSA IN UNIVPM

La Facoltà di Economia dell'UnivPM può vantare un’esperienza ormai quasi ventennale nelle questioni legate al trading, iniziata molto prima che il resto dell’accademia considerasse questi temi come adeguati per essere trattati in aule universitarie in modo anche operativo. A questo proposito, il corso di Negoziazioni di Borsa - oggi stabilmente inserito nel curriculum della Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie, percorso Analista Finanziario, iniziato del 2002/2003 come Laboratorio di Borsa Virtuale, rappresenta una realtà unica nel panorama universitario domestico, in cui momenti di lezione frontale riguardante la struttura dei mercati mobiliari - l’accesso ai canali di negoziazione e gli strumenti utilizzati per prendere decisioni di investimento, sono affiancati e completati da momenti operativi in cui gli studenti simulano su piattaforme di trading, reali in tutto e per tutto tranne che per la giacenze di conto, le operazioni di negoziazione in borsa.



Questo pionierismo ci ha permesso negli anni di offrire ai nostri studenti l’opportunità di essere competitivi rispetto ai colleghi europei e non solo europei, svolgere stage sui temi delle negoziazioni di borsa presso aziende che si occupano di diversi aspetti legati ai servizi di trading, partecipare a competizioni di trading nazionali e internazionali (le Universiadi ma anche la Fund Management Challenge organizzata da CFA – Chartered Financial Analyst) e produrre una buona quantità di lavori scientifici e tesi di laurea aventi come tema le negoziazioni di borsa.

RAPPORTI CON DIRECTA SIMpa

Nel corso del 2018, la lunga e proficua attività di collaborazione con Directa SIMpa, società di intermediazione mobiliare leader in Italia per i servizi legati al trading e alle operazioni di borsa in generale, ha portato alla firma di un accordo quadro con UnivPM per la realizzazione di attività di formazione e ricerca nell’ambito dei mercati mobiliari e delle negoziazioni di borsa. Ciò ha permesso di realizzare alcuni importanti momenti di riflessione su temi di attualità in ambito finanziario (ad esempio il Convegno del 21 marzo tenutosi presso la Facoltà di Economia in tema di innovazioni di borsa e criptovalute) oltre che di progettare questa Summer School of Finance and Trading.

SUMMER SCHOOL OF FINANCE AND TRADING 2018

La Summer School of Finance & Trading (SSF&T) si terrà ad Ancona presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" della Politenica, ha come obiettivo formativo l’integrazione e il completamento delle competenze finanziarie che gli studenti acquisiscono nel proprio percorso di studi universitari attraverso una settimana di immersione completa nelle dinamiche e nell’operatività di coloro che professionalmente si occupano di negoziazioni di borsa. I partecipanti alla school vivranno infatti per l’intera settimana fianco a fianco con trader, giornalisti finanziari, analisti finanziari e professionisti del settore, oltre che con docenti universitari in un’atmosfera da trading room, in cui avranno in ogni istante la possibilità di confrontarsi in modo diretto con gli esperti del settore circa le dinamiche quotidiane dei mercati in tempo reale.