Università, terza dedizione del corso "Privacy e potere di controllo"

Il Data Protection Officer (DPO) è un professionista che deve avere un ruolo aziendale con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. È una figura altamente formata a tutela di dati e privacy. Per questo l’Università Politecnica delle Marche ha avviato la III Edizione del Corso di perfezionamento in “Privacy e Potere di controllo”, utile per dare una preparazione a chi deve ricoprire il ruolo di DPO e di Responsabile del trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 28 Reg. Ue 679/2016).



L’importanza della partecipazione al corso è notevole perché la nomina di un DPO o di un Responsabile del trattamento (normalmente scelto internamente alla struttura) non formato adeguatamente comporta una "culpa in eligendo" e la conoscenza della disciplina è fondamentale per non incorrere nelle pesanti sanzioni di legge. Le iscrizioni al corso resteranno aperte fino al 2 marzo 2019. Nelle prime due edizioni hanno partecipato 80 discenti, molti dei quali attualmente ricoprono incarichi come DPO o Responsabili per la protezione dei dati personali di Imprese e Pubbliche amministrazioni, come Comuni e Aziende Sanitarie.



Il Corso potrà essere seguito in compresenza o a distanza attraverso la messa a disposizione di materiale e lezioni sul sito dell’Università Politecnica delle Marche. Il programma copre tutti gli aspetti, sia tecnici che giuridici. Le lezioni si terranno nella Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona i cui servizi sono a disposizione dei partecipanti, ed inizieranno nel mese di marzo 2019. Come per le scorse edizioni il Corso è organizzato dall’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Management, in collaborazione con l’Università di Camerino e con l’Associazione Europea Protezione Dati. Il Bando e la domanda sono reperibili al seguente link:

https://www.univpm.it/Entra/ Didattica/Corsi_di_ Perfezionamento_offerta_ formativa/Corso_di_ Perfezionamento_in_Privacy_e_ potere_di_controllo_nelle_ imprese_e_nei_rapporti_di_ lavoro