Cellule staminali, il viaggio della ricerca scientifica: UniStem Day alla Politecnica

Torna UniStem Day, il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali. Venerdì 22 Marzo, 99 atenei ed istituti di ricerca daranno vita al più grande evento di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori.



L'Università Politecnica delle Marche è presente all'evento da 8 anni con entusiasmo e grande partecipazione. La giornata si terrà presso l'Aula Magna di Ateneo “G.Bossi” (Polo Monte Dago - Ancona) dalle ore 9.00 alle 13.00, venerdì 22 Marzo, con proiezioni di video ed interventi di ricercatori circa le cellule staminali e la ricerca multidisciplinare più attuale e pionieristica. Saranno presenti circa 700 studenti provenienti dalle scuole del territorio limitrofo. UniStem Day è proprio questo: un viaggio all’origine delle scoperte e della libertà di tracciare e percorrere le infinite strade nei territori inesplorati della ricerca. Quest’anno per la prima volta, UniStem Day diventa un evento mondiale accogliendo l’Australia, la Colombia e Singapore con i loro centri di ricerca e per la prima volta organizza l’evento con la collaborazione di Fondazione TIM, attiva nella valorizzazione della progettualità applicata all'educazione, all'istruzione e alla ricerca scientifica.



Nato nel 2009 a Milano da un’idea della Prof.ssa Elena Cattaneo, l’evento consolida con l’undicesima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 15 paesi coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ricerca scientifica. Protagonisti della giornata saranno circa 30.000 studenti, che attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio ma anche momenti teatrali e giochi potranno osservare da vicino i tanti volti del mondo della ricerca scientifica. L’evento vuole quindi essere motivo di coinvolgimento, ispirazione e, perché no, divertimento. Innovazione tecnologica, le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali e le fake news: questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della giornata. Tutti i Paesi partecipanti nel 2019: Australia, Austria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Singapore, Svezia, Ungheria.