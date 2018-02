Università, al via le giornate di orientamento: in arrivo studenti da tutta Italia

Non esiste una professione adatta ad un uomo o ad una donna, esistono diverse professioni a seconda delle diverse passioni delle studentesse e degli studenti. E all’Università Politecnica della Marche, che conta una percentuale di laureati occupati sopra la media nazionale e ben 5 dipartimenti eccellenti nella ricerca secondo il Miur, si può scegliere il proprio percorso di studi pensando alla professione del futuro tra 46 corsi diversi, 4 interamente in lingua inglese e 3 con la possibilità della doppia lingua(italiano e inglese), più i nuovi due corsi di laurea professionalizzanti.



Per vedere e toccare con mano ciò che accade nelle aule e nei laboratori e sciogliere i primi dubbi dei ragazzi chiamati a pensare il loro domani, l’Univpm organizza, come di consueto, le giornate di orientamento, dal titolo “Progetta il tuo futuro” che si terranno il 5, 6, 7, 8, 9 e 12 febbraio. Si tratta di un format consolidato, con incontri informativi sui servizi e sull’offerta didattica per accompagnare i ragazzi verso una scelta consapevole e in linea con la propria idea di futuro. Ogni anno vengono accolti circa 5 mila studenti provenienti un po’ da tutta Italia, soprattutto dalle Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Puglia.



Le attività iniziano alle 9.00, in Aula Magna di Ateneo, nel polo Montedago ad Ancona, con il saluto del Rettore Sauro Longhi. Saranno poi presentati i corsi dell'Ateneo, i servizi, le opportunità per gli studenti e infine i ragazzi assisteranno ad una lezione universitaria. Quest’anno ci sarà un ospite d’eccezione, Davide Mazzanti, allenatore della nazionale di Pallavolo femminile che durante la mattina del 7 febbraio racconterà la sua esperienza sportiva e il progetto innovativo su cui sta lavorando insieme all'Univpm, sull'uso dei sistemi di visione per la misura delle performance delle atlete.



Fuori dall’Aula Magna i ragazzi potranno parlare con i docenti di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze ma anche con gli studenti dell’Univpm che faranno loro da tutor, dei veri testimoni del percorso universitario, che forniranno risposte pratiche alle tante domande che potrebbero sorgere sui corsi, gli esami e i metodi di studio. All'info-point Informagiovani si potranno conoscere tutti i servizi che offre la città di Ancona e nel pomeriggio si potranno visitare i laboratori scientifici e si potrà effettuare il test di verifica delle conoscenze riservato ai soli studenti del V anno. Ad eccezione dei corsi a numero programmato (Medicina ed Edile-Architettura) per l'accesso ai Corsi di Studio Univpm non ci sono prove di selezione, ma è previsto un test di verifica delle conoscenze. Si tratta di uno strumento di auto-valutazione per gli studenti in ingresso. Il superamento del test effettuato durante "Progetta il tuo futuro" sarà ritenuto valido per l'immatricolazione.