Il Ministro Bussetti alla Politecnica per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, sarà presente alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2018-2019 dell’Università Politecnica delle Marche, venerdì 15 marzo 2019, in Aula Magna d’Ateneo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia avrà inizio alle ore 11:00 e il Ministro Bussetti, invitato dal Rettore, ha in programma un intervento iniziale. Seguiranno l’intervento del Presidente del Consiglio Studentesco Pasquale La Serra, la Prolusione della Prof.ssa Giulia Bettin docente di economia politica alla Facoltà di Economia “G. Fuà” su “Il valore economico dell’immigrazione” e la relazione del Magnifico Rettore Sauro Longhi.

La comunicazione della visita arriva dopo la notizia di un numero significativo di posizioni per ricercatori finanziate dal MIUR per il 2019. Per le Università delle Marche sono previsti 51 nuovi ricercatori. A livello nazionale sono previsti 30 milioni per il 2019 che diventeranno 88,6 milioni nel 2020. Un totale di 1.511 posti da ricercatore di tipo 'B'. Alla cerimonia parteciperanno 20 rettori italiani e della Macroregione Adriatico Ionica, tra questi sarà presente il presidente CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università di Napoli Federico II.