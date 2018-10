Marche a Argentina più vicine con l'Università Politecnica

Il Prof. Julìan Esterellas, Coordinatore Programmi Internazionali della UNL Universidad Nacional del Litoral di Santa Fe, Argentina è stato in vista alla Politecnica e ha incontrato il Rettore Sauro Longhi.



“Per l'Univpm è sempre più centrale il rafforzamento della mobilità internazionale per la formazione degli studenti – ha detto il rettore – per migliorare le loro competenze e abilità. Oltre al programma con l'università di Santa Fe agli studenti della Politecnica offriamo l'opportunità di fare esperienze con l'Erasmus, l'Erasmus Mundus Sunbeam per scambi nella macro regione e Campusworld in tutti i Paesi del mondo”.



La Facoltà di Economia dell’UNL di Santa Fe è un partner strategico con il quale la Politecnica e in particolare la Facoltà di Economia “G. Fuà” ha un accordo di doppio titolo e un programma speciale, il CGPyMes dove studenti marchigiani e argentini, divisi in team e sotto la supervisione di un Board of Advisor, lavorano per due settimane per sviluppare progetti di internazionalizzazione di imprese dell’area di Santa Fe. Il programma è un utilissimo strumento per gli studenti della Maestría en Administración de Empresas della UNL e della Laurea Magistrale in International Economics and Commerce della UNIVPM per sviluppare la capacità di lavorare in team internazionali, di conoscere da vicino i problemi delle imprese e di proporre soluzioni operative. Per le imprese partecipanti è una opportunità per allargare la conoscenza di mercati in cui non sono ancora presenti.