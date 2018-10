Anche alla Politecnica il libretto con profilo “alias”

Anche l’Università Politecnica delle Marche ha introdotto la carriera “alias” per studenti e studentesse in transizione di genere, approvata nel consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2018. Lo scopo è garantire la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell’individuo, per favorire i rapporti interpersonali affinché siano improntati alla correttezza e al reciproco rispetto delle libertà e dell’individualità della persona.



I richiedenti potranno inviare una mail a didattica@univpm.it per il rilascio di un nuovo libretto universitario che indicherà oltre al cognome anagrafico, il nome scelto dalla persona richiedente, la matricola e la foto. La Politecnica, accogliendo le richieste degli studenti, si aggiunge alle altre università italiane che hanno predisposto il doppio libretto. Nella carriera alias la persona richiedente verrà nuovamente immatricolata e avrà quindi a disposizione un account alias che potrà utilizzare per le comunicazioni con i docenti, per la prenotazione e verbalizzazione di esami e per tu