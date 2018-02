Università, vaccini ed assistenza sanitaria: presentato il nuovo corso di laurea

Oltre 500 ragazzi delle scuole medie superiori di Ancona, Chiaravalle e Senigallia hanno affollato due aule della facoltà di Medicina oggi per un incontro fortemente voluto dall’Università Politecnica delle Marche dal titolo “Vaccini: una scelta consapevole”.



«L’incontro sui vaccini rappresenta una prima risposta dell’Univpm – ha detto il rettore Sauro Longhi - alla necessità di informazioni scientifiche e l’ateneo affronta la sua missione con misure concrete anche attraverso la nuova laurea professionalizzante in Assistenza Sanitaria che partirà quest’anno». La figura professionale dell'Assistente sanitario che è stata presentata in una conferenza stampa successivamente all’incontro sui vaccini è fortemente legata alla promozione e educazione alla salute. Alla conferenza stampa erano presenti il Rettore Prof. Sauro Longhi, il Prof. Marcello Mario D’Errico (Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia e igienista) il Prof. Armando Gabrielli (immunologo) e la prof.ssa Pamela Barbadoro (responsabile del corso “Assistenza Sanitaria”).



«L'assistente sanitario era una figura che stava scomparendo – racconta il preside Marcello Mario D’Errico – ma gli ultimi eventi epidemici e il fatto che il nostro Paese abbia la più bassa incidenza vaccinale in Europa, hanno indotto il recupero di questa professione. Dobbiamo ricordare che con la vaccinazione difendiamo non solo noi stessi ma la collettività e tuteliamo i più fragili e quest’ultima azione è diventata la priorità». Il prof Armando Gabrielli ha ricordato che l’iniziativa sui vaccini ha avuto subito il sostegno dell’Univpm ed è stata pensata dalla Siica (La Società Italiana di Immunologia Immunologia Clinica e Allergologia) nell'estate scorsa “per promuovere l'informazione e diradare le nebbie sui vaccini promuovendo incontri con le scuole attraverso le università italiane”.



La prof.ssa Pamela Barbadoro ha sottolineato il compito della figura professionale dell'Assistente sanitario: “l’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività. L'assistente sanitario opera nel campo della medicina pubblica, collabora all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitario-sociali che lo Stato offre ai cittadini. Il suo lavoro si svolge all'interno ed all'esterno dei servizi mediante strumenti operativi quali il colloquio, la visita domiciliare, le inchieste, l'educazione sanitaria individuale e di gruppo”.



INFO SUL CORSO “ASSISTENZA SANITARIA”

Il Corso di Studi in Assistenza Sanitaria prepara operatori sanitari in grado di: identificare i bisogni di salute della popolazione, scegliendo le priorità d'intervento preventivo, educativo e di recupero; gestire tutto il processo di una campagna vaccinale; gestire la sorveglianza sanitaria per la prevenzione e propagazione dei microorganismi delle malattie infettive; concorrere alla realizzazione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini riferite alla promozione della salute.

Gli sbocchi occupazionali per i laureati in Assistenza Sanitaria sono nell'ambito delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, nei servizi pubblici, privati e del no-profit dove si realizzino progetti di studio e ricerca sulla salute, interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, attività di promozione alla salute e di educazione alla salute, nonché attività di formazione per gli ambiti dell'educazione sanitaria o della formazione degli operatori sociali, scolastici e dei lavoratori. Possono trovare impiego nei centri per l'educazione alla salute, negli Uffici Relazione con il Pubblico, negli uffici per la qualità delle aziende sanitarie, nelle direzioni sanitarie aziendali e negli uffici di tutela dei diritti dei cittadini, nonché nei Dipartimenti di Prevenzione, per le Cure Primarie, per le Attività Socio-Sanitarie integrate, per le Dipendenze, per la Salute Mentale, Oncologico, Materno-Infantile, Consultori Familiari, ecc.

Il corso prevede massimo 30 iscritti con test ingresso e partirà nell’anno accademico 2018/2019.