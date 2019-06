Polytechne, si celebrano i 50 anni della fondazione: inaugurazione con il volo di un drone

29 artisti, 5 site specific e 36 opere. Sono i numeri del progetto “Polytechne” con cui l’Università Politecnica delle Marche celebra i 50 anni dalla sua fondazione. Non è una semplice mostra d’arte ma un evento culturale che getta un ponte tra la cultura scientifica e la ricerca estetica. Il progetto è stato articolato nelle 5 aree universitarie (Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze), non si tratta di un'esposizione d’arte ma di un evento che collega arte e artisti contemporanei alle discipline espresse dalle singole facoltà. E questo per creare una forma di integrazione tra arte e scienza nel nome della ricerca e di una concezione di bellezza che diventa dato costituente di una nuova sensibilità contemporanea. L’obiettivo principale non è certamente la mera celebrazione dei 50 anni dell’Ateneo ma anche quello di far partecipare studenti e docenti al progetto.



Dopo l’inaugurazione alla Facoltà di Economia, lo scorso 16 maggio, durante Your Future Festival, il progetto Polytechne è stato inaugurato giovedì 27 giugno 2019, nel Polo Alfredo Trifogli, con una presentazione alle ore 11:00 al Faculty Club della Facoltà di Ingegneria e una performance, “La Grande Odissea” di Nevio Mengacci, sopra la collina di lavanda che si trova all’esterno del plesso di Scienze 3. È stato poi possibile, grazie alla presenza di numerosi artisti, fare una visita guidata delle opere dislocate nei diversi plessi, all’aperto o all’interno delle strutture.



L’esposizione delle opere è fino al 31 ottobre 2019, inoltre saranno organizzati incontri, proiezioni, talks, performance secondo un programma che vedrà il coinvolgimento di esperti, artisti, scienziati e che si concluderà con un convegno. Ecco alcune delle date in programma:

- 25 settembre 2019: Inaugurazione di Polytechne nel Polo di Medicina con “Body Art”

- 2 ottobre 2019: Presentazione del video di Giorgia Severi al plesso di Agraria

- 3 ottobre 2019: “Arte dell’etichetta” nel Polo di Economia

- 9 ottobre 2019: “Der koerper”: nel Polo di Medicina

- 24 ottobre: “Unstop Art dalle monete virtuali all’arte contemporanea” nel Polo di Economia



La generosità di molti artisti farà sì che anche diverse nuove opere d’arte, si aggiungeranno al patrimonio dell’Università Politecnica delle Marche. Proprio in questa occasione sono stati censiti i quadri e le sculture che già adesso costituiscono il patrimonio dell’Università e che saranno pubblicati nel catalogo generale che documenterà l’intero progetto “Polytechne”.